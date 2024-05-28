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Зеленський прибув до Португалії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський прибув до Португалії
Зеленський прибув на військовий аеродром Фіго Мадуро
фото: Rtp

Передбачається, що Зеленський підпише сьогодні безпекову угоду з Португалією

Президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати двосторонню безпекову угоду. Про це повідомляє Rtp.

Зазначається, що літак із Зеленським прибув на військовий аеродром Фіго Мадуро в Лісабоні приблизно о 14:45 за місцевим часом. 

Президента України зустріло політичне та військове керівництво Португалії.

Напередодні у Португалії повідомили, що Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру та президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Як зазначає канцелярія португальського президента, візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу буде приділено зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Португалія має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва.

Раніше Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.

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Теги: Володимир Зеленський Португалія президент безпека

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