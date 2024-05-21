Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту

Володимир Зеленський: «Харківська область наші сили знищують окупанта, результати відчутні»

Українські захисники знищують окупантів на Харківському напрямку і результати там відчутні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент уточнив, що Покровський, Краматорський і Курахівський напрямки зараз залишаються надзвичайно складними. Там відбувається найбільше боїв. «Харківська область наші сили знищують окупанта, результати відчутні», – заявив президент.

Також він повідомив, що сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони від міністра оборони України Рустема Умерова та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Головком ЗСУ Олександр Сирський теж доповідав Зеленському про обстановку на фронті.

«Відбулося напередодні чергове засідання формату «Рамштайн» – сьогодні доповіли про роботу щодо наших потреб. Насамперед це ППО, броньована техніка, снаряди. Усі партнери повністю проінформовані про актуальність потреб і реальну фронтову ситуацію» – підсумував президент.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні.