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Зеленський підписав закон про легалізацію домашніх працівників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про легалізацію домашніх працівників
фото: Офіс президента

Роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників». Закон повернуто з підписом голови держави 22 травня. Про це свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5695 на сайті парламенту.

Закон доповнює Кодекс законів України про працю новою главою ХІ-А «Праця домашніх працівників», а також передбачає зміни до інших законів, якими визначити поняття домашньої праці та домашніх працівників, визначає обов’язкові умови трудового договору з такими працівниками та особливості його розірвання тощо.

При цьому роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та передбачили цю можливість як добровільну.

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становить близько 162 тис. осіб, 80% з них – жінки.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що на сьогодні більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту. 

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5695, який передбачає врегулювання роботи домашніх працівників. 

Зокрема, за положеннями закону:

  • Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

Теги: закон Володимир Зеленський праця домашній працівник

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