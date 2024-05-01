Зеленський звільнив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка

Раніше глава СБУ відсторонив Вітюка від виконання посадових обов'язків

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це йдеться в указі №257/2024.

«Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», – йдеться в тексті указу.

Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України скріншот

Нагадаємо, «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування, у якому йдеться про те, що вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка придбала дороговартісну квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. У декларації Вітюка значиться, що житло придбали за 12,8 млн грн, однак ринково ціна такої квартири складає понад 20 млн грн. Житло начебто придбали за доходи дружини, яка зареєструвала ФОП за кілька днів до повномасштабної війни, і даних про діяльність якої ніде немає.

Згодом «Слідство.Інфо» повідомило, що 1 квітня до їхнього журналіста Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Видання заявило, що Служба безпеки України могла дати відповідну вказівку представникам військкомату через те, що журналіст викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Спецслужбовці запевнили, що проводять перевірку.

Також Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження у справі перешкоджання журналістській діяльності після того, як журналістові «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату представники військкомату намагалися вручити повістку за вказівкою працівника спецслужби.

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо».

За рішенням глави СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій «А».