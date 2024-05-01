Обшуки в ієрарха УПЦ МП Луки та звільнення генерала СБУ Вітюка. Головне за 1 травня

Служба безпеки України прийшла з обшуками до митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки

Обшуки в ієрарха УПЦ МП Луки, Зеленський звільнив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка, Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод. «Главком» склав добірку новин 1 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський звільнив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Парламент Грузії ухвалив в другому читанні закон про іноагентів

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», або закон про іноагентів, який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

За законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної «Грузинської мрії», проти були 23 парламентарі.

Експосадовець ЗСУ, якого викрито на незаконному збагаченні, отримав підозру

Правоохоронці повідомили підозру у декларуванні недостовірної інформації експосадовцю Сил логістики, якого раніше викрили на незаконному збагаченні на майже 60 млн грн.

Як повідомляється, ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації. У щорічній декларації за 2022 рік у розділі «Грошові активи» він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 млн грн.

Обшуки в ієрарха УПЦ МП Луки

Служба безпеки України сьогодні прийшла з обшуками до митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки (в миру – Андрій Коваленко).

Служба безпеки задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополита Луки (Андрія Коваленка). Він підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово «згадував» під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод

Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод», – наголосив Зеленський.

Як зазначив президент кожна з країн підтримає Україну і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО.