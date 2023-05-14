Зеленський прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини: перші фото

Уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. У мережі з’явилися перші кадри, яке поширило видання Bild.

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Фото зроблені в ніч на неділю, 14 травня, у столичному районі Бендлер-блок, де розташована штаб-квартира Міноборони Німеччини. Туди Володимир Зеленський прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург (BER). По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

«Це перший візит Зеленського до Німеччини з початку війни в Україні. Він проведе переговори з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем. У другій половині дня неділі вони вирушать в Аахен на урядовому авіалайнері в супроводі люфтваффе. Там Зеленському вручать Міжнародну премію ім. Карла Великого», – ідеться в повідомленні.

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До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що він прибув до Берліна. Достеменна програма візиту українського президента наразі невідома. Але, як очікується, Зеленський може зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.