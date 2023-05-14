Зеленський вперше з початку вторгення Росії приїхав з візитом до Берліна
Це його перша поїздка в цю країну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що він прибув до Берліна. Про це він написав у твіттері.
«Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека», – написав президент України.
Достеменна програма візиту українського президента наразі невідома. Але, як очікується, Зеленський може зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.
Після цього він, скоріш за все, відправиться до німецького міста Аахен. Там відбудеться вручення премії Карла Великого за європейські заслуги, яка була присуджена Зеленському та українському народові в грудні.
Про те, що Зеленський планує відвідати Німеччину, стало відомо ще напочатку травня. Тоді німецькі ЗМІ з посиланням на поліцію Берліна повідомили, що Зеленський відвідає країну 13 травня.
Раніше повідомлялося, що поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних відомостей щодо заходів безпеки під час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини.
Причиною для початку розслідування стала стаття, яка з'явилася в одному з берлінських видань напередодні, 3 травня. У матеріалі цитувався нібито співробітник берлінської поліції та було викладено деталі підготовки до візиту Зеленського, що мають конфіденційний характер.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.
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