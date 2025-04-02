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Очільник МАГАТЕ збирається стати наступним генсеком ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Очільник МАГАТЕ збирається стати наступним генсеком ООН
Гроссі з 2019 року очолює Міжнародне агентство з атомної енергії
фото: depositphotos.com

Процес відбору наступника чинного генсека ООН ще не почався

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що «серйозно» розглядає можливість стати генеральним секретарем ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аргентинське видання La Nacion.

«Процес вибору наступника Гутерріша розпочнеться наприкінці цього року, коли в рамках Генеральної асамблеї ООН відбудеться відповідний заклик до висунення кандидатур. Я розглядаю цю можливість і роблю це дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на цей час», – зазначив він.

Гроссі зазначив, що йому було б за честь, якби його рідна Аргентина висунула його кандидатуру на посаду генсека ООН. Він додав, що таке рішення має ухвалювати президент Аргентини Хав’єр Мілей. При цьому він додав, що має з ним «дуже хороші відносини» і вони зустрічалися неодноразово.

Рафаель Гроссі є аргентинським дипломатом, був послом Аргентини в Австрії, Словенії, Словаччині та міжнародних організаціях, що базуються у Відні (2013-2019 рр.). Він став генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії у грудні 2019 року.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною.

До слова, Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

Згодом Рафаель Гроссі заявив, що ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.

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Теги: МАГАТЕ ООН Антоніу Гутерріш

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