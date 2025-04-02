Очільник МАГАТЕ збирається стати наступним генсеком ООН
Процес відбору наступника чинного генсека ООН ще не почався
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що «серйозно» розглядає можливість стати генеральним секретарем ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аргентинське видання La Nacion.
«Процес вибору наступника Гутерріша розпочнеться наприкінці цього року, коли в рамках Генеральної асамблеї ООН відбудеться відповідний заклик до висунення кандидатур. Я розглядаю цю можливість і роблю це дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на цей час», – зазначив він.
Гроссі зазначив, що йому було б за честь, якби його рідна Аргентина висунула його кандидатуру на посаду генсека ООН. Він додав, що таке рішення має ухвалювати президент Аргентини Хав’єр Мілей. При цьому він додав, що має з ним «дуже хороші відносини» і вони зустрічалися неодноразово.
Рафаель Гроссі є аргентинським дипломатом, був послом Аргентини в Австрії, Словенії, Словаччині та міжнародних організаціях, що базуються у Відні (2013-2019 рр.). Він став генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії у грудні 2019 року.
Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною.
До слова, Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.
Згодом Рафаель Гроссі заявив, що ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.
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