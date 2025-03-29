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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Як Путін планує вводити управління ООН в Україні?

glavcom.ua
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Затверджений план у Росії відпрацьовується, а не викидається у смітник
колаж: glavcom.ua

«Україна не контролює армію»: як Кремль зліпив новий фейк для Заходу

Якщо хтось гадає, що заява Путіна про введення управління ООН – це ідіотизм маразматика, той помиляється. Це ціла кампанія, над якою, очевидно, працювали найкращі уми РФ.

Спойлер: ідея ідіотична. Але ми маємо памʼятати: затверджений план у Росії відпрацьовується, а не викидається у смітник. Тому до цього треба поставитися серйозно.

Отже, якщо коротко. Пєсков розшифрував спіч Путіна. Наведу повну цитату:

«Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины. Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется».

Простіше кажучи, російська ідея полягає у наступному:

  1. Нелегітимна українська влада не контролює армію, яка живе в анархії (посилає на три букви домовленості, парафовані самим Трампом);
  2. Росія залишається миролюбною країною, яка хоче завершення війни, а в Україні нема влади і армія хочуть крові;
  3. Україна – країна терорист.

Повторюся, це тупа ідея, яку не сприйме навіть Іран. Але відтепер і на ще якийсь час це головний наратив росіян. І з ним треба боротися також. Адже одним із головних напрямків цієї інформвійни буде Україна.

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Джерело
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Теги: росія путін Україна влада ООН

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