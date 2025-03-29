Як Путін планує вводити управління ООН в Україні?
«Україна не контролює армію»: як Кремль зліпив новий фейк для Заходу
Якщо хтось гадає, що заява Путіна про введення управління ООН – це ідіотизм маразматика, той помиляється. Це ціла кампанія, над якою, очевидно, працювали найкращі уми РФ.
Спойлер: ідея ідіотична. Але ми маємо памʼятати: затверджений план у Росії відпрацьовується, а не викидається у смітник. Тому до цього треба поставитися серйозно.
Отже, якщо коротко. Пєсков розшифрував спіч Путіна. Наведу повну цитату:
«Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины. Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется».
Простіше кажучи, російська ідея полягає у наступному:
- Нелегітимна українська влада не контролює армію, яка живе в анархії (посилає на три букви домовленості, парафовані самим Трампом);
- Росія залишається миролюбною країною, яка хоче завершення війни, а в Україні нема влади і армія хочуть крові;
- Україна – країна терорист.
Повторюся, це тупа ідея, яку не сприйме навіть Іран. Але відтепер і на ще якийсь час це головний наратив росіян. І з ним треба боротися також. Адже одним із головних напрямків цієї інформвійни буде Україна.
Коментарі — 0