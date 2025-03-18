Україна та країни ЄС поскаржились в ООН на російське втручання у роботу супутників

Країни хочуть, щоб Росія припинила диверсію

Вісім європейських країн, включно з Україною, подали скаргу в ООН щодо чергового втручання Росії в діяльність європейського супутникового зв'язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

Як зазначає видання, скаргу до до Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), який підпорядковується ООН, підписали Україна, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Франція та Нідерланди.

«Підписуючи скаргу, ми показуємо, що ми, як залучені країни, працюємо разом у цьому питанні», – повідомили у скарзі до МСЕ.

Вже рік кілька європейських країн відчувають збої в роботі супутників від двох основних європейських супутникових провайдерів: Eutelsat і SES. Європа використовує ці супутники для радіо- і телезв'язку, а також для навігації в авіації.

Нагадаємо, російський диктатор Путін намагається змінити послідовність переговорів, щоб підштовхнути Трампа до превентивних поступок у питаннях, які не є частиною американсько-українських домовленностей, але є частиною військових цілей Росії. Аналітики ISW повідомляють, що Путін «частково досяг успіху в утриманні пропозиції про припинення вогню в заручниках у рамках своїх зусиль добитися превентивних поступок від президента США Дональда Трампа в переговорах про припинення війни».