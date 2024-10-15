Посол Мельник розповів, як російська пропаганда впливає на бразильців

«Якщо вам здається, що це ми, українці, є рекордсменами по зависанню у Facebook, Instagram, то ви помиляєтеся»

Російська пропаганда у Бразилії діє на різних рівнях: як через провідні ЗМІ, так і через соцмережі та інфлюенсерів. На думку посла України в Бразилії Андрія Мельника, росіяни працюють «дуже хитро й розумно», про це він розповів в інтервʼю «Главкому».

«Тема Росії сама по собі більше присутня в бразильських медіа хоча б тому, бо її розглядають як важливого геополітичного і економічного партнера. Тож вони дають платформу для висловлювань посла РФ без жодних застережень. Медійні ворота для російських чиновників, включно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, тут широко відчинені», – пояснив Мельник.

З іншого боку, за словами посла, росіяни діють дуже грамотно через соцмережі та інфлюенсерів. Як наголошує дипломат: це не дивно, адже у Бразилії роль блогерів дуже значна. Саме соцмережі мають в десятки разів більше охоплення аудиторії, ніж традиційні ЗМІ.

«Якщо вам здається, що це ми, українці, є рекордсменами по зависанню у Facebook, Instagram, то ви помиляєтеся. У Бразилії ця прив’язаність до соцмереж є на порядок більшою, зокрема до Х (колишнього Twitter), який наразі заблоковано в цій країні», – підкреслив Мельник.

Однак, зауважує посол, Україна старається не відставати і не менш активно грати на бразильському медіаполі, використовуючи нестандартні кроки.

«У мене склалися дуже тісні контакти з усіма провідними журналістами-міжнародниками, регулярно даю інтерв’ю та коментарі. Нещодавно Київ відвідав один із найбільш впливових інфлюенсерів Лусіано Гук, у якого, до речі, є українське коріння. У нього понад 20-мільйонна аудиторія у Facebook та Instagram, він має своє недільне ток-шоу на головному телеканалі TV Globo», – повідомив Мельник. Як стало відомо, Лусіано Гук взяв інтерв’ю у Зеленського, яке викликало у Бразилії чималий резонанс.

Нагадаємо, Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни.

До слова, влада Бразилії запропонувала ввести імунітет від переслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) для глав держав, які не визнали його юрисдикцію. Відповідну ініціативу країна направила на розгляд Комісії міжнародного права в Женеві, пише Reuters. Видання зазначає, що схвалення бразильської ініціативи дозволить російському диктатору Володимиру Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро.