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Зеленський призначив голів Рівненської та Донецької ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив голів Рівненської та Донецької ОВА
Олександр Коваль (ліворуч) очолив Рівненську обласну державну адміністрацію, а Вадим Філашкін – Донецьку ОДА
фото з відкритих джерел

Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську районну державну адміністрацію, а Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації, а Олександра Коваля – керівником Рівненської ОДА. Відповідні укази підписано 27 грудня і опубліковано на сайті президента.

Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, а Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську районну державну адміністрацію.

Зазначимо, 12 грудня їхні кандидатури погодив Кабінет міністрів.

Що відомо про Вадима Філашкіна

Народився 14 червня 1975 року в с. Арбузинка Арбузинський район, Миколаївська область.

У 2002 році закінчив навчання у Миколаївському  державному  педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і допризовна підготовка». У 2008 році здобув освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Трудова діяльність

  • 11.1993 – 05.1995 – строкова служба в Збройних Силах України;
  • 07.1995 – 03.2001 – військова служба за контрактом в Збройних Силах України;
  • 03.2001 – 02.2007 – працював на оперативних посадах в УБОЗ УМВС України в Миколаївській області;
  • 02.2007 – 04.2008 – працював на керівних посадах у  ГУМВС України в Одеській області;
  • 04.2008 – 07.2012 – працював на керівних посадах у ММУ УМВС України в Миколаївській області;
  • 07.2012 – 04.2013 – працював на керівних посадах у МВ УМВС України в Сумській області;
  • 04.2013 – 04-2014 – працював на керівних посадах у РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області;
  • 04.2014 – 04.2015 – працював на керівних посадах в УМВС України в Чернігівській області;
  • 05.2015 – 11.2015 – заступник начальника управління – начальник відділу протидії хабарництву та організованим формам злочинності у сфері економіки управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Донецькій області;
  • 11.2015 – 08.2016 заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області;
  • 02.2019 – заступник голови Донецької облдержадміністрації.

Що відомо про Олександра Коваля

Народився 12 жовтня 1987 року в м.Костопіль. У 2004 році закінчив Костопільську загальноосвітню школу – комплекс І-ІІІ ступенів № 6.

З 2004 року по 2009 рік навчався у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Трудову діяльність розпочав у 2009 році на посаді спеціаліста І категорії відділу ведення державного реєстру виборців апарату Костопільської райдержадміністрації.

Упродовж 2010-2012 років працював завідувачем сектору Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Управління Держкомзему у Костопільському районі Рівненської області, головним спеціалістом відділу у справах преси та інформації апарату Костопільської райдержадміністрації, менеджером з регіонального розвитку ТОВ «Костопільтеплоагроінвест».

У 2012 році вступив до Інституту післядипломної освіти НУВГП м.Рівне за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», після здобуття освіти в якому був призначений на посаду головного спеціаліста відділу державної експертизи управління землеустрою Головного Управління Держземагентства у Рівненській області. З лютого 2013 року по квітень 2016 року працював на посадах заступника начальника, начальника управління Держземагентства у Костопільському районі Рівненської області. У травні 2016 року був призначений на посаду першого заступника голови Костопільської районної державної адміністрації. З грудня 2019 року по грудень 2020 року - очолював Костопільську районну державну адміністрацію. Протягом грудня 2020 року – березня 2021 року – перший заступник міського голови Костопільської міської ради.

Розпорядженням президента України від 5 березня 2021 року №176/2021-рп Коваля Олександра Сергійовича призначено головою Рівненської районної державної адміністрації.

Одружений, виховує сина.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша.

Раніше повідомлялося, що начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. Йдеться про кримінальне провадження за підозрами у хабарництві двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, а також голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Теги: Володимир Зеленський Рівненщина Донеччина

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