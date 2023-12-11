Зеленський виступив у Національному університеті оборони США (відео)

Президент України закликав підтримувати верховенство права, інституції та альянси, що захищають демократію

Президент Володимир Зеленський 11 грудня розпочав візит до Сполучених Штатів та виступив у Національному університеті оборони США. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Америка та всі інші вільні нації світу мають бути впевнені в собі, у своїй силі, у своєму лідерстві, щоб диктатури сумнівалися в собі та у своїй здатності принижувати свободу», – написав президент.

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Під час свого виступу президент України зазначив, що проблеми в Конгресі США з ухваленням нової допомоги Україні лише надихають Путіна.

«Якщо когось надихають нерозв’язані проблеми на Капітолійському пагорбі, то це лише Путіна та його хвору свиту», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Кремлі сприймають затримки в законодавчому процесі у США та скандали як здійснення мрій, а також як послаблення підтримки глобальної свободи.

Президент закликав підтримувати верховенство права, інституції та альянси, що захищають демократію та бережуть безпеку, зокрема й НАТО.

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«Я впевнений, що свобода може бути сильнішою, ніж будь-який її ворог. Я впевнений, що свобода повинна перемагати завжди, коли хтось кидає їй виклик», – зазначив Зеленський у дописі на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розпочав візит до США із зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.

До слова, Вашингтон, імовірно, оголосить новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.