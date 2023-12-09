Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини

Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає Україні на майданчику ООН

Зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами

Президент України Володимир Зеленський дорогою до Аргентини зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами, повідомив глава держави у Telegram.

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«Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України. Я дякую Премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру», – заявив президент.

Як відомо, Зеленський прямує до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав'єра Мілея.

Нагадаємо, 8 грудня, президент Володимир Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.