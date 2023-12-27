Кабмін звільнив голову Тернопільської ОВА

Відповідний проєкт указу видав президент Володимир Зеленський

На сьогоднішньому засіданні, 27 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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«Підтримано проєкт указу президента України про звільнення Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. Йдеться про кримінальне провадження за підозрами у хабарництві двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, а також голови Тернопільської облради Михайла Головка.

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Як повідомляли ЗМІ, очільник Тернопільщини Володимир Труш проходить свідком у вказаній корупційній справі. Також він заперечив свою причетність до вимагання хабаря у підрядника.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.