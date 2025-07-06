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Зеленський нагородив воїнів Військово-Морських сил ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський нагородив воїнів Військово-Морських сил ЗСУ
Президент відзначив морських піхотинців, які захищають позиції на найбільш жорстких напрямках фронту
фото: Офіс президента

Глава держави подякував військовим морякам за виграні бої та битви, що дають Україні змогу протистояти російським окупантам

Із нагоди Дня Військово-Морських сил ЗСУ президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував військовим морякам за виграні бої та битви, що дають Україні змогу протистояти російським окупантам і захищати життя.

Зеленський нагородив воїнів Військово-Морських сил ЗСУ фото 1

«Україна виборола своє право на Чорне море та виштовхнула російський флот у віддалені бухти на сході. Україна виборола контроль над островом Зміїний, а отже, над судноплавством. Щодня наші воїни Військово-Морських сил разом із розвідкою та разом зі Службою безпеки та іншими складовими нашого захисту роблять усе можливе, щоб працювали українські порти та наші українські шляхи в морі», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також подякував військовим морякам за захист Одещини та всього Південного узбережжя України від загрози російського десанту, особливо в перший рік повномасштабної війни.

«Наш захист тоді – це справді історичний результат українського народу, результат усіх вас та ваших побратимів», – зауважив глава держави.

Він окремо відзначив морських піхотинців, які захищають позиції на найбільш жорстких напрямках фронту.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Герою України, старшині 1-ї статті Денису Чумаку. Екіпаж десантного катера під його командуванням здійснив десятки бойових виходів через річку Дніпро, забезпечуючи перевезення, вогневе прикриття та евакуацію десантних підрозділів. У червні минулого року катер потрапив під атаку російських дронів та був пошкоджений. Старшина зазнав поранення, але попри це екіпаж під його керівництвом доставив боєкомплект і продовольство на лівий берег Дніпра та висадив десант. Після лікування Денис Чумак неодноразово потрапляв під обстріли, зазнавав поранень, але щоразу продовжував виконувати бойові завдання та рятувати побратимів.

Зеленський нагородив воїнів Військово-Морських сил ЗСУ фото 2

Президент закликав ушанувати пам’ять полеглих героїв. Усіх моряків та морських піхотинців, які віддали життя за Україну та незалежність, вшанували хвилиною мовчання.

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Глава держави передав мамі загиблого матроса Артема Медведєва відзнаку «Хрест бойових заслуг». У складних умовах Артем Медведєв здійснив 35 бойових виходів через річку Дніпро. Виконував надводне і протиповітряне прикриття під час форсування річки. Його катер двічі потрапляв під ворожі обстріли, але попри це матрос доправляв десант та боєприпаси на лівий берег і евакуйовував поранених. 2 лютого минулого року внаслідок російського мінометного обстрілу та атаки дронів двигун катера був пошкоджений, екіпаж намагався дістатися берега самостійно. Артем Медведєв загинув через переохолодження.

Зеленський нагородив воїнів Військово-Морських сил ЗСУ фото 4

Також президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» майору Ігорю Раку. Поблизу Кринок на Херсонщині екіпаж танка під його командуванням восени 2023 року ліквідував два мінометні розрахунки та завдав ударів по опорному пункту ворога, знищивши трьох окупантів. У грудні 2023-го – ліквідував шістьох штурмовиків. Навесні минулого року – уразив російський командно-спостережний пункт на лівобережжі Дніпра. У травні торік – влучив в укриття ворога та знищив 12 окупантів і БМП.

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Ще трьох воїнів Президент відзначив орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, тринадцятьох – орденами «За мужність» ІІІ ступеня та одного – медаллю «Захиснику Вітчизни».

Раніше з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ курсанти й ліцеїсти в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ. 

Нагадаємо, щороку у першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.

Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.

Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня. 

Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.

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Теги: ВМС Герой України орден Україна Володимир Зеленський

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