Головна Київ Новини
search button user button menu button

Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
У столиці побільшало п’яних людей
фото ілюстративне

Тих, кого будуть ловити на покупці/продажу алкогольних напоїв, автор петиції просить направляти до лав ТРО та Нацгвардії

Столичну владу закликали знову заборонити продаж алкоголю на час дії воєнного стану у Києві. Відповідна петиція №11195 зареєстрована на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Автор петиції Володимир Волошенко просить столичну владу звернути увагу на збільшення кількості людей у стані алкогольного сп’яніння після скасування у Києві заборони на продаж алкоголю.

«Заборонити продаж алкогольних напоїв в місті Києві на час воєнного часу є важливим, тому що, на час воєнного положення, може бути все завгодно, місту не потрібні люди в сильному алкогольному сп'янінні, якщо щось, не дай Боже трапиться», – йдеться в повідомленні.

Автор зазначає, що якщо ж алкоголь після нової можливої заборони будуть нелегально продавати чи покупати, то порушників варто направляти до лав територіальної оборони (ТРО) та Національної гвардії.

«У країні війна, потрібно захищати свою країну, а не напиватися так, щоб валятися десь під мусонним баком (дуже часто таке бачу). А тих людей, яких будуть ловити на покупці/продажу алкогольних напоїв, направляти до лав ТРО та Нацгвардії», – наголосив автор петиції.

Документ зареєстровано 19 вересня. Для розгляду столичною владою петиція №11195 має зібрати за два місяці шість тисяч голосів. Збір підписів триватиме ще 58 днів.

Серед інших питань у петиціях до влади столиці порушили також наступні:

  • навести лад з громадськими туалетами у Києві та створити онлайн-мапу працюючих вбиральнь;
  • добудувати метро на Виноградар;
  • знести обеліск на площі Перемоги та повернути площі історичну назву;
  • заборонити прокат самокатів на території Києва;
  • відкриття безкоштовних туалетів на станціях метро;
  • скоротити кількість керівників у комунальних підприємствах.

Нагадаємо, з 21 серпня у прикордонних районах Київщини діють нові правила продажу алкоголю.

Теги: війна алкоголь Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд напрацював варіанти рішень стосовно легалізації одностатевиш шлюбів
Усі люди є вільними: президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів
2 серпня, 21:15
Наразі вже майже 2 тис. українців схвалили петицію
Армія РФ – терористична організація. Українці створили нову петицію
2 вересня, 13:12
Глава держави доручив прем’єр-міністру опрацювати порушене в петиції питання 
Зеленський відповів на петицію щодо легалізації порно та еротики
4 вересня, 13:19

Новини

Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині
У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині
Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)
Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)
Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети
Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети
У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації
У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації
«Чорний» нотаріус зі столиці позбувся свідоцтва про право працювати
«Чорний» нотаріус зі столиці позбувся свідоцтва про право працювати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
86K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
55K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
48K
Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)
43K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
33K
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту