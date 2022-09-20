Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію

Тих, кого будуть ловити на покупці/продажу алкогольних напоїв, автор петиції просить направляти до лав ТРО та Нацгвардії

Столичну владу закликали знову заборонити продаж алкоголю на час дії воєнного стану у Києві. Відповідна петиція №11195 зареєстрована на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Автор петиції Володимир Волошенко просить столичну владу звернути увагу на збільшення кількості людей у стані алкогольного сп’яніння після скасування у Києві заборони на продаж алкоголю.

«Заборонити продаж алкогольних напоїв в місті Києві на час воєнного часу є важливим, тому що, на час воєнного положення, може бути все завгодно, місту не потрібні люди в сильному алкогольному сп'янінні, якщо щось, не дай Боже трапиться», – йдеться в повідомленні.

Автор зазначає, що якщо ж алкоголь після нової можливої заборони будуть нелегально продавати чи покупати, то порушників варто направляти до лав територіальної оборони (ТРО) та Національної гвардії.

«У країні війна, потрібно захищати свою країну, а не напиватися так, щоб валятися десь під мусонним баком (дуже часто таке бачу). А тих людей, яких будуть ловити на покупці/продажу алкогольних напоїв, направляти до лав ТРО та Нацгвардії», – наголосив автор петиції.

Документ зареєстровано 19 вересня. Для розгляду столичною владою петиція №11195 має зібрати за два місяці шість тисяч голосів. Збір підписів триватиме ще 58 днів.

Серед інших питань у петиціях до влади столиці порушили також наступні:

навести лад з громадськими туалетами у Києві та створити онлайн-мапу працюючих вбиральнь;

добудувати метро на Виноградар;

знести обеліск на площі Перемоги та повернути площі історичну назву;

заборонити прокат самокатів на території Києва;

відкриття безкоштовних туалетів на станціях метро;

скоротити кількість керівників у комунальних підприємствах.

Нагадаємо, з 21 серпня у прикордонних районах Київщини діють нові правила продажу алкоголю.