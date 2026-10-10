Зеленський і прем’єр Британії готують спільні кроки у відповідь на російські атаки

Глава держави відзначив: важливо, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через ескалацію

Президент поінформував британського прем’єра про російські удари, які тривають сьогодні весь день

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Енді Бернему за підтримку та співчуття всім, хто втратив близьких унаслідок російських атак. Президент поінформував британського прем’єра про російські удари, які тривають сьогодні весь день без перестану, по різних українських містах з використанням авіабомб, шахедів та балістичних ракет.

«ППО, звісно, перший пріоритет. І важливо, щоб були реальні рішення на захист життя в Україні та спільної нашої роботи в Європі заради безпеки. Лідерство Великої Британії завжди відчутне», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив: важливо, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через ескалацію. Володимир Зеленський та Енді Бернем обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати.

Лідери готуватимуть потрібні спільні кроки та наступну зустріч.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Глава держави подякував за пакет підтримки для нашого захисту неба та поінформував про чергові російські удари.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.