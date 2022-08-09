Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)

Глава держави зазначив, що Україна поверне окупований Росією Крим

Президент Володимир Зеленський прокоментував серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі «Саки» в Новофедорівці (Крим). Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський пригадав, що у цей день багато уваги до Криму. Президент пригадав, що Крим український і ми ніколи від нього не відмовимось.

«Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Росія перетворила наш півострів, який завжди був і ще буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і... війну. Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Чорноморський регіон не може бути безпечним, поки Крим окупований. Не буде стабільного й довготривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням», – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна поверне окупований Росією Крим.

«Але ми повернемося в український Крим. Від Харківщини до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки – все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною», – підкреслив президент.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.