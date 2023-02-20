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Україна не вірить, що Китай допомагатиме Росії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Україна не вірить, що Китай допомагатиме Росії
фото з відкритих джерел

Але офіційний Київ наголошує, що на нинішньому етапі війни неможливо залишатися нейтральним, треба вибирати

 

З початку 1990-х років щодо Будапештського меморандуму та всіх інших домовленостей Китай завжди дотримувався своїх зобов’язань у стосунках з Україною. Про це в інтерв’ю італійським ЗМІ сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про можливе надання Пекіном зброї Кремлю.

«Питання складне. Я особисто звернувся до китайських лідерів прямо і публічно з проханням не надавати жодної підтримки росіянам у цій війні . Я сподіваюся, що Пекін збереже прагматичне ставлення, інакше ми ризикуємо Третьою світовою війною, думаю, вони це добре усвідомлюють», – підкреслив президент України.

За його словами, є великі сподівання на те, що міжнародне співтовариство об’єднається навколо запропонованного Києвом мирного плану, де США, Китай й інші великі держави виступають гарантами захисту світової безпеки.

« Я не думаю, що далі можна залишатися нейтральним, треба вибирати. Мій план — глобальний мир. Наші відносини з Китаєм завжди були чудовими, у нас були міцні економічні відносини протягом багатьох років, і в інтересах усіх, щоб вони не змінювалися. Глобальне завдання полягає в тому, щоб запобігти будь-якому ризику ядерного конфлікту», – акцентував Володимир Зеленський.


Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні. За словами Блінкена, Вашингтон «вкрай стурбований» цією інформацією.

Заяву Блінкена у неділю доповнила Постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. «Ми вітаємо заяву Китаю про те, що вони хочуть миру, тому що це те, чого ми завжди хочемо прагнути в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати, що якщо є якісь думки та зусилля з боку Китаю та інших, щоб надати летальну підтримку росіянам у їхній жорстокій атаці проти України, це неприйнятно», – сказала американська амбасадорка, додавши тезу про неприпустимість перетинання «червоних ліній».

Теги: Китай санкції росія

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