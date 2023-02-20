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Ми – не триста спартанців: Зеленський пояснив італійцям важливість допомоги Європи

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ми – не триста спартанців: Зеленський пояснив італійцям важливість допомоги Європи
фото з відкритих джерел

Президент України розуміє причини пасивності мешканців Апеннінського півострову щодо підтримки нашої героїчної боротьби

Лише 50% італійців вважає Путіна агресором, і президент України Володимир Зеленський знає причини такої статистики. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю трьом італійським виданням, пише Corriere della Serra

«Це не означає, що інші 50 відсотків – проросійські. Я думаю, що є значна частина населення, яка байдужа, яка боїться війни, боїться вартості енергоносіїв, боїться інфляції. Одним словом, нормальні люди, які не хочуть проблем. Я намагаюся пояснити, чому ми захищаємося… Це ніби бандит раптом приходить до вас додому, щоб щось вкрасти, зґвалтувати вашу доньку і вбити вас. Я хочу сказати італійцям, що ми тут такі ж, як ви, ми їмо ваші страви, ми любимо наших дітей, ми боремося, щоб вижити», – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, наскільки для України важливо не втратити підтримку Італії та жодної іншої країни, яку ми культивували з великими зусиллями проти інтенсивної кампанії дезінформації, що розповсюджує Кремль. Він напряму пов’язує нашу інформаційну слабкість на Апеннінському півострові з російською пропагандистською роботою. 

«Ми не триста спартанців… Ми знаємо, що за нами Європа і ті, хто розуміє небезпеку російської загрози… Ніхто не любить битися поодинці. Але той, хто вважає, що в якийсь момент ми можемо бути покинуті, він просто не розуміє глибинних мотивів нашої битви», – акцентував Зеленський.

Нагадаємо, що  у вівторок, 21 лютого, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідає Україну та оголосить про новий пакет військової допомоги.

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Теги: Італія допомога ЗСУ пропаганда

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