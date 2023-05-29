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Зеленський розповів прем'єру Камбоджі про українську формулу миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів прем'єру Камбоджі про українську формулу миру
Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Камбоджі
фото: Володимир Зеленський

Президент подякував прем'єру Камбоджі за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Про це йдеться в дописі Зеленського в Telegram.

Президент подякував прем'єру Камбоджі за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

«Відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Сподіваюсь на продовження цієї співпраці. Розповів про українську формулу миру та запросив Камбоджу приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації», – додав Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен заявив, що його країна у січні 2023 року проведе навчання для 15 українських саперів у столиці – Пномпені.

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч із них були направлені під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

До слова, Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні, бо не має на це можливості, а її технічна допомога українським саперам є суто гуманітарним актом.

Теги: Володимир Зеленський Камбоджа

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