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Зеленський прибув до Італії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський прибув до Італії
У лютому Володимир Зеленський зустрічався в Києві премʼєром Італії Джорджею Мелоні
фото з відкритих джерел

Зеленський зустрінеться з президентом і премʼєром Італії та Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський перебуває із візитом у Римі. Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Зеленського.

В Італії відбудуться зустрічі Володимира Зеленського з президентом Серджо Маттареллою, а також премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

«Важливий візит для перемоги України», – зазначив Зеленський.

Зеленський прибув до Італії фото 1

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму. Офіційного підтвердження часу і місця візиту не було.

Згодом журналісти повідомили, що Зеленський під час візиту до Риму, який може відбутися цими вихідними, зустрінеться з італійським колегою Серджо Матареллою, прем'єр-міністром країни Джорджією Мелоні та Папою Римським. 

Також журналісти дізналися, що в рамках цієї поїздки Зеленський відвідає Німеччину, а саме Берлін. 

26 квітня Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні.

Італія на чолі з прем'єр-міністром Джорджою Мелоні продовжує надавати активну підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії, зокрема – військову та економічну.

Теги: Володимир Зеленський Італія Папа Римський

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