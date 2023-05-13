Зеленський прибув до Італії
Зеленський зустрінеться з президентом і премʼєром Італії та Папою Римським
Президент України Володимир Зеленський перебуває із візитом у Римі. Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Зеленського.
В Італії відбудуться зустрічі Володимира Зеленського з президентом Серджо Маттареллою, а також премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.
«Важливий візит для перемоги України», – зазначив Зеленський.
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму. Офіційного підтвердження часу і місця візиту не було.
Згодом журналісти повідомили, що Зеленський під час візиту до Риму, який може відбутися цими вихідними, зустрінеться з італійським колегою Серджо Матареллою, прем'єр-міністром країни Джорджією Мелоні та Папою Римським.
Також журналісти дізналися, що в рамках цієї поїздки Зеленський відвідає Німеччину, а саме Берлін.
26 квітня Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні.
Італія на чолі з прем'єр-міністром Джорджою Мелоні продовжує надавати активну підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії, зокрема – військову та економічну.
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