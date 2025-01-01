Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина втратила право на мільярд євро дотації від Європейського Союзу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина втратила право на мільярд євро дотації від Європейського Союзу
Загалом ЄС блокує асигнування Угорщині зі своїх фондів на близько 19 мільйонів євро через різноманітні порушення
фото з відкритих джерел

До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС

Угорщина втратила право на допомогу Європейського Союзу у розмірі близько одного мільярда євро через порушення у сфері верховенства права, підтвердила агентству dpa у середу, 1 січня, речниця Європейської комісії, повідомляє DW.

До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, зокрема змінити закони щодо запобігання конфлікту інтересів і боротьби з корупцією. Утім, оскільки вона цього не зробила, тепер країна остаточно втрачає право на зазначену допомогу.

У грудні 2022 року країни ЄС вирішили заморозити виплату Угорщині 6,3 мільярда євро із загальноєвропейського бюджету за різними програмам. У Брюсселі звинувачували уряд Віктора Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері верховенства права, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

Загалом ЄС блокує асигнування Угорщині зі своїх фондів на близько 19 мільйонів євро через різноманітні порушення. Крім верховенства права, вони також стосується прав людини, законодавства про біженців, інших стандартів ЄС.

Питання розблокування допомоги з європейських фондів Угорщина використовує, зокрема, у дискусіях довкола підтримки України.

На початку грудня Віктор Орбан погрожував накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розблокує заморожені кошти для його країни.

У грудні 2023 року Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. Він також додав, що до цього питання повернуться наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».

До слова, Польща засудила рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана надати політичний притулок польському депутату та ексзаступнику міністра юстиції Марчіну Романовському, якому інкримінують розтрату бюджетних коштів. 

Читайте також:

Теги: Брюссель Віктор Орбан дотації бюджет Європейський союз Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан
Час покаже наскільки Орбан нашкодив сам собі, перегнувши палку в українському питанні
27 грудня, 2024, 08:05
Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Альянс 90/Зелені) летить до Китаю з візитом. Раніше вона критикувала тамтешню владу
Бербок різко розкритикувала Китай напередодні візиту до Пекіна
2 грудня, 2024, 08:45
МВС Австрії повідомило, що Відень не буде перешкоджати рішенню, яке має ухвалити на Раді міністрів внутрішніх справ ЄС
Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
10 грудня, 2024, 02:52
Петер Сійярто заявив, що Угорщина надає Грузії всіляку підтримку
Угорщина накладатиме вето на санкції ЄС проти грузинських чиновників
11 грудня, 2024, 10:02
Орбан писав, що його країна запропонувала Україні оголосити режим припинення вогню на Різдво
Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир'я на Різдво. Реакція Офісу президента
11 грудня, 2024, 21:03
У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу
Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів проросійського президента
14 грудня, 2024, 22:41
Сіярто: Я вважаю, що однозначно потрібно уникати санкційних списків церковних лідерів і церковних діячів
Угорщина врятувала очільника РПЦ Кирила і посла РФ в ООН від санкцій Євросоюзу
16 грудня, 2024, 23:29
Уряд Молдови не визнає жодних імовірних боргів перед Росією, наявність яких спростував міжнародний аудит
Прем'єр Молдови пригрозив «Газпрому» арбітражем через припинення поставок газу
29 грудня, 2024, 01:20
Для Путіна поточний рік видався катастрофічним
Путін – лузер 2024 року за версією Politico. Хто ще в списку
30 грудня, 2024, 12:34

Політика

Угорщина втратила право на мільярд євро дотації від Європейського Союзу
Угорщина втратила право на мільярд євро дотації від Європейського Союзу
Відсьогодні Польща головуватиме в ЄС. Які сподівання має Україна на цей період
Відсьогодні Польща головуватиме в ЄС. Які сподівання має Україна на цей період
Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони
Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони
У Тбілісі в новорічну ніч десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест
У Тбілісі в новорічну ніч десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест
У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель
У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель
«Беру на себе відповідальність»: Макрон назвав помилкою ухвалене ним рішення
«Беру на себе відповідальність»: Макрон назвав помилкою ухвалене ним рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
76K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
60K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
16K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
14K
США встановили економічний рекорд у 2024 році

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua