Угорщина втратила право на мільярд євро дотації від Європейського Союзу

Загалом ЄС блокує асигнування Угорщині зі своїх фондів на близько 19 мільйонів євро через різноманітні порушення

До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС

Угорщина втратила право на допомогу Європейського Союзу у розмірі близько одного мільярда євро через порушення у сфері верховенства права, підтвердила агентству dpa у середу, 1 січня, речниця Європейської комісії, повідомляє DW.

До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, зокрема змінити закони щодо запобігання конфлікту інтересів і боротьби з корупцією. Утім, оскільки вона цього не зробила, тепер країна остаточно втрачає право на зазначену допомогу.

У грудні 2022 року країни ЄС вирішили заморозити виплату Угорщині 6,3 мільярда євро із загальноєвропейського бюджету за різними програмам. У Брюсселі звинувачували уряд Віктора Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері верховенства права, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

Загалом ЄС блокує асигнування Угорщині зі своїх фондів на близько 19 мільйонів євро через різноманітні порушення. Крім верховенства права, вони також стосується прав людини, законодавства про біженців, інших стандартів ЄС.

Питання розблокування допомоги з європейських фондів Угорщина використовує, зокрема, у дискусіях довкола підтримки України.

На початку грудня Віктор Орбан погрожував накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розблокує заморожені кошти для його країни.

У грудні 2023 року Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. Він також додав, що до цього питання повернуться наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».

До слова, Польща засудила рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана надати політичний притулок польському депутату та ексзаступнику міністра юстиції Марчіну Романовському, якому інкримінують розтрату бюджетних коштів.