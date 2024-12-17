Туск заявив про «очевидний прогрес» у питанні Волинської трагедії

За словами прем'єра, поляки чекають на рішення про ексгумацію

Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє PAP.

Як зазначив політик, поляки ще чекають на рішення про ексгумацію, але також розуміють ситуацію. «Історія ніколи не була легкою, але вона точно не може нас розділити й точно не розділить», – заявив він.

Прем'єр не дав відповіді на питання, коли Варшава відновить українські могили на території Польщі, зруйновані вандалами, та чи матиме країна інші вимоги до України, щоб історичні питання не перешкоджали майбутньому двох держав.

«Найважливіший екзамен для обох народів – щоб про історію говорити без емоцій, і щоб обидва народи шанували свої очікування, свою вразливість», – наголосив Туск.

За словами очільника польського уряду, якщо польська родина хоче поховати останки своїх предків, то це не політика, а «природна річ». «Кожен в Україні та Польщі розуміє таку людську потребу», – додав премʼєр.

Як наголосив Туск, спільним завданням є те, аби «щось з історії боліло менше». Варшава та Київ, переконаний політик, здатні «в атмосфері взаєморозуміння виходити крок за кроком з історичних петель».

«До пекла пішли б ті, що в сьогоднішній ситуації витягували історію, аби сваритись і битись між собою. Ви знаєте, хто б найбільше тішився, якби ми почали сваритись. Я роблю все, щоб той хтось не міг тішитися з цієї нагоди», – наголосив Туск.

Нагадаємо, 27 листопада, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами. Речник МЗС Павел Вронський додав, що ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість «запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії».

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою заявив, що Україна не перешкоджатиме Польщі у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії. Раніше Сікорський заявляв, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу.

До слова, Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив про намір додати до плану роботи на 2025 рік пошукові заходи в Рівненській області, що могли б відповісти на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації останків їхніх родичів.

Як відомо, Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.

Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих.