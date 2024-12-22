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Російські «Шахеди» за добу шість разів потрапляли в Білорусь: один пролетів понад 170 км

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російські «Шахеди» за добу шість разів потрапляли в Білорусь: один пролетів понад 170 км
Офіційний Мінськ не висловлював жодних протестів російській стороні через «Шахеди»
фото з відкритих джерел

Білоруська чергова авіація ВПС ніяк не реагувала на порушення повітряного простору

Останні 24 години в небі над Білоруссю зафіксовано щонайменше шість російських дронів-камікадзе «Шахед», які порушували повітряний простір країни. Заходи відбувалися в різний час, і один із дронів пролетів понад 170 км уздовж півдня Білорусі. Про це пише моніторинговий канал «Беларускі Гаюн».

Перший випадок стався о 14:23, коли «Шахед» залетів через район Комарина та продовжив маршрут у бік річки Прип’ять. Наступні порушення зафіксовані о 15:05, 20:58, 01:03 (дві одиниці) та о 07:31.

Особливу увагу викликав дрон, який зайшов у білоруський повітряний простір через Асаревичі о 15:05. Він подолав понад 170 км по південних районах країни та залишив Білорусь у районі Милошевичей (Лельчицький район). Інший дрон, який вторгся о 20:58, також прямував уздовж західного кордону, курсував у напрямку Єльська та зник із радарів о 21:30.

Примітно, що білоруська чергова авіація ВПС ніяк не реагувала на порушення повітряного простору.

Російські «Шахеди» за добу шість разів потрапляли в Білорусь: один пролетів понад 170 км фото 1

Нагадаємо, щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі. Подібні ситуації мали місце і раніше.

Зокрема, 5 вересня Міністерство оборони Білорусі офіційно повідомило, що вночі було зафіксовано порушення повітряного кордону країни «ймовірно» безпілотниками, всі з яких були знищені. Вперше Білорусь збила російський дрон «Шахед», що влетів з України, 29 серпня.

Офіційний Мінськ не висловлював жодних протестів російській стороні щодо цих інцидентів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Теги: Білорусь авіація Олександр Лукашенко армія президент

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