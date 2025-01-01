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Зеленський про зупинку транзиту російського газу: Одна з найбільших поразок Москви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський про зупинку транзиту російського газу: Одна з найбільших поразок Москви
За словами президента України, більшість країн ЄС адаптувалися до зупинки транзиту російського газу
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Вранці 1 січня транспортування російського природного газу територією України було зупинено

Президент Володимир Зеленський прокоментував зупинення транспортування російського природного газу територією України. Він назвав цю подію «однією з найбільших поразок Москви». Відповідний допис з'явився в соцмережах президента.

«Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку», – каже він.

Як наголосив Зеленський, більшість країн ЄС адаптувалися до зупинки транзиту російського газу.

«Зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними», – додав президент.

Очільник України наголосив, що більше буде газу на ринку від «справжніх партнерів Європи», то швидше будуть подолані негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

А вже сьогодні вранці стало відомо, що транспортування російського природного газу територією України в інтересах національної безпеки зупинено.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Як повідомлялося, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

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Теги: санкції Володимир Зеленський президент газ росія Європейський союз путін

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