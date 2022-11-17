Зеленський розповів, що змусить Росію припинити війну в Україні

Лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії

Тільки повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від можливих ескалацій російської агресії та точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Знову й знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії й точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратися з силами для нових ударів, а до справжнього миру», – наголосив президент.

Раніше Зеленський повідомив, що без електроенергії перебувають 10 млн українців.

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Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.