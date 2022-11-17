Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, що змусить Росію припинити війну в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, що змусить Росію припинити війну в Україні
Зеленський закликає партнерів закрити українське небо
фото з відкритих джерел

Лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії

Тільки повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від можливих ескалацій російської агресії та точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Знову й знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії й точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратися з силами для нових ударів, а до справжнього миру», – наголосив президент.

Раніше Зеленський повідомив, що без електроенергії перебувають 10 млн українців.

Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання. 

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія має бути покарана за всі звірства
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
Сьогодні, 17:15
Дуда: Президент Зеленський надзвичайно гостро переживає те, що відбувається з його суспільством
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
Сьогодні, 19:41
Наразі робиться все, щоб нормалізувати постачання електроенергії
Без електроенергії перебувають 10 млн українців – Зеленський (відео)
Сьогодні, 23:01

Політика

Зеленський розповів, що змусить Росію припинити війну в Україні
Зеленський розповів, що змусить Росію припинити війну в Україні
Без електроенергії перебувають 10 млн українців – Зеленський (відео)
Без електроенергії перебувають 10 млн українців – Зеленський (відео)
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
Данілов іронічно пояснив, чому друзі Путіна повинні берегти українську енергетику
Данілов іронічно пояснив, чому друзі Путіна повинні берегти українську енергетику
«Це сигнал РФ». Кулеба відреагував на рішення суду у справі MH17
«Це сигнал РФ». Кулеба відреагував на рішення суду у справі MH17
У трьох областях призначені нові начальники СБУ  
У трьох областях призначені нові начальники СБУ  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
65K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
44K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
39K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
38K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
38K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція

Новини

Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Сьогодні, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту