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«Маємо пройти цю зиму». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Маємо пройти цю зиму». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців 
Українці гуртом дають відсіч ворогам 
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Триває 267 доба війни 

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram показав світлини героїчного протистояння українців навалі окупантів. Глава держави після ранкових обстрілів 17 листопада наголосив: як би не намагалися вороги зламати волю нашого народу, їм це не вдасться.  
«Хоч би чого хотіли терористи, хоч би чого домагалися – ми маємо пройти цю зиму й бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Іще більше, ніж зараз, бути готовими до звільнення всієї нашої території», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей.

Крім того, внаслідок ранкових обстрілів Дніпра шпиталізовано 14 людей, серед них одна дитина. 

Також ворог атакував ракетами критичну інфраструктуру Харківщини.

До слова, екстрені служби проводять аварійно-рятувальні роботи у місті Вільнянськ, що на Запоріжжі, де внаслідок нічного ракетного удару зруйновано двоповерховий житловий будинок. Наразі під завалами знайдено чотирьох загиблих, їхні особисті дані встановлюються. 

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: Telegram звільнення Володимир Зеленський

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