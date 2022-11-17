Генштаб повідомив, скільки ракетних ударів завдали рашисти за тиждень 

Майже пів сотні ударів припало на Україну всього зі сім днів

Сьогодні окупанти застосували 16 ракет і п'ять безпілотників

За тиждень, із 11 листопада, Росія завдала 148 ракетних ударів по Україні, найбільше їх припало на 15 листопада, розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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«З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, у тому числі 15 листопада 111 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях наших військ у районах 5 населених пунктів та об'єктах цивільної інфраструктури», – сказав він.

Громов повідомив, що під час атаки 17 листопада російські окупанти застосували 16 ракет і п'ять безпілотників.

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Українські захисники за звітний період знищили 102 повітряні цілі.

Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

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