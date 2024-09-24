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Зеленський у Нью-Йорку зустрівся прем'єркою Італії (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський у Нью-Йорку зустрівся прем'єркою Італії (фото)
Зеленський подякував Мелоні за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський узгодив найближчі плани з главою італійського уряду

Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні. Про це лідер України повідомив у Х (Twitter).

Зеленський зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.

Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні
Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні
фото: X/Володимир Зеленський

Також очільник України подякував Мелоні за всі рішучі кроки G7 під час головування Італії та відданість спільним зусиллям зі встановлення тривалого й справедливого миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше закликав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні виступити посередником у переговорах зі США щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомлялося, 24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Також участь у зустрічі брав голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча про нього не було заявлено у списку делегації.

До слова, партнери України обговорюють можливість зв'язатися з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю G20, яка відбудеться у листопаді в Бразилії. Причиною цьому стало те, що наразі немає ознак, що Кремль планує відступати у війні з Україною.

Співрозмовник Bloomberg заявив, що союзники України на Заході намагаються знизити очікування щодо плану перемоги, який президент Володимир Зеленський представляє у США. Вони вважають, що він не принесе «прориву» у війні з Росією.

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Теги: Італія прем’єр-міністр президент Володимир Зеленський

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