«Байден був моїм фаворитом»: Путін заявив, кого нині підтримує на виборах США

Путін зазначив, що Трамп на посаді президента запровадив більше санкцій проти Росії, ніж будь-хто в Білому домі до нього

Путін висловив сподівання, що Камала Гарріс не вводитиме проти Росії обмеження

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був чинний президент Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає. Про це Путін заявив на пленарному засідання Східного економічного форуму, передають росЗМІ.

«Що стосується фаворитів, то не нам це визначати. Це вибір американського народу. Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо, будемо її підтримувати», – заявив російський диктатор.

Путін також заявив, що суперник Гарріс на виборах Дональд Трамп, будучи президентом США, «ввів стільки санкцій щодо Росії, скільки жоден президент раніше не вводив».

Путін заявив, що підтримує на президентських перегонах у США віцепрезидентку Камалу Гарріс



Він назвав її «заразливий сміх» причиною віддати перевагу Гарріс, однак додав, що «не нам це визначати» pic.twitter.com/MUqgjcxap1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 5, 2024

«Вона (Гарріс – ред.) так заразливо сміється, це говорить про те, що в неї все добре. А якщо у пані Гарріс усе добре, може, вона утримається від таких дій (введення санкцій – ред.)», – заявив Путін. Однак очільник РФ додав, що «не їм визначати», хто прийде до влади в США.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс підтвердив свою згоду на умови дебатів з республіканським кандидатом Дональдом Трампом, включаючи правило про вимкнення мікрофонів опонента під час виступу іншого кандидата.

Останні опитування показали, що Камала Гарріс зміцнила свої позиції і наразі обганяє Трампа у деяких загальнонаціональних опитуваннях громадської думки.

До слова, з'їзд партії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа.