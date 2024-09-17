В Одесі відбулося погашення марки, присвяченої рятувальникам (фото)
На марках зображені рятувальники та вогнеборці, які ліквідовують пожежі, наслідки ворожих атак та рятують людей
Сьогодні, 17 вересня, в день професійного свята мужніх та сміливих рятувальників, в Одесі відбулося погашення поштової марки «ДСНС Одещини». Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
На марках зображені рятувальники та вогнеборці, які ліквідовують пожежі, наслідки ворожих атак та рятують людей.
Нагадаємо, з нагоди Дня рятівника президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників служби цивільного захисту. Про це йдеться в указі №652/2022, оприлюдненому на сайті президента.
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