В Одесі відбулося погашення марки, присвяченої рятувальникам (фото)

Марки із зображенням рятувальників та вогнеборцві, які ліквідовують пожежі, наслідки ворожих атак та рятують людей, погасили в Одесі

На марках зображені рятувальники та вогнеборці, які ліквідовують пожежі, наслідки ворожих атак та рятують людей

Сьогодні, 17 вересня, в день професійного свята мужніх та сміливих рятувальників, в Одесі відбулося погашення поштової марки «ДСНС Одещини». Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спецпогашення марок «ДСНС Одещини» фото: Олег Кіпер, Telegram

Спецпогашення марок «ДСНС Одещини» фото: Олег Кіпер, Telegram

На марках зображені рятувальники та вогнеборці, які ліквідовують пожежі, наслідки ворожих атак та рятують людей.

Нагадаємо, з нагоди Дня рятівника президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників служби цивільного захисту. Про це йдеться в указі №652/2022, оприлюдненому на сайті президента.