У США поруч із Зеленським з'явився впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації (фото)

На фото видно, що Єрмак сидить поруч із президентом України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Також участь у зустрічі брав голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча про нього не було заявлено у списку делегації.

Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:

міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

постійний представник при ООН Сергій Кислиця,

заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,

генеральний прокурор Андрій Костін,

заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,

віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,

голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,

посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,

уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,

директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.

Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.