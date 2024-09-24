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Зеленський зустрівся із впливовими американцями (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся із впливовими американцями (відео)
Зеленський на зустрічі з керівниками провідних американських компаній
скріншот відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Основна увага на зустрічі була приділена підготовці української енергосистеми до зими

У Нью-Йорку президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

Також український лідер зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер та заступником держсекретаря США з управління та ресурсів Річардом Вермою.

«Основна увага – підготовці української енергосистеми до зими. Ми детально обговорили плани та можливість реалізації спільних проєктів в енергетичній сфері. Дякую за всю підтримку наших людей та української енергетики», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.

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Теги: Володимир Зеленський енергетика США Нью-Йорк

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