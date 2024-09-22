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Зеленський розкритикував «план Трампа-Венса»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський розкритикував «план Трампа-Венса»
фото з відкритих джерел

Зеленський не сприймає серйозно заяви Джей Ді Венса 

Президент України Володимир Зеленський скептично поставився до пропозицій кандидата у віце-президенти США від Республіканської партії Джей Ді Венса щодо «мирного плану» Дональда Трампа, але вважає ці заяви небезпечними сигналами для України та світу. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю The New Yorker.

Зокрема, Зеленський прокоментував, як Трамп під час дебатів уникав прямої відповіді на питання про бажання перемоги України, заявляючи, що хоче лише закінчення війни. За словами Зеленського, такий підхід може виглядати привабливо, однак він не розкриває реальної суті проблеми.

«Він каже, що хоче, щоб війна припинилася. Ну, і ми теж. Ця фраза об'єднує світ. Але страшне питання: хто візьме на себе витрати на припинення війни?» – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що історія вже має приклади подібних спроб замороження конфлікту, як це сталося з мінськими угодами, які тільки дозволили Росії ще більше підготуватися та зміцнити свої незаконні претензії на окуповані українські території.

Трамп не знає, як закінчити війну

Зеленський висловив сумніви щодо того, що Трамп має чітке розуміння, як завершити війну в Україні. На думку президента, пропозиції Джей Ді Венса фактично означають, що Україна має поступитися частиною своїх територій задля припинення війни.

«Його послання, схоже, у тому, що Україна має принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну та про те, хто її несе. Ідея про те, що світ має покласти край цій війні за рахунок України, неприйнятна» , – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що такий підхід не може називатися мирним планом. Навпаки, це була б «жахлива ідея» , якби хтось справді намагався втілити її в життя, змушуючи Україну поступитися територією.

Небезпечні сигнали від Венса

Зеленський також застеріг, що, якщо розпочнеться торгівля територією України, це матиме негативні наслідки для глобальної безпеки, зокрема для США.

«Венс має чітко розуміти, що щойно розпочнеться торгівля територією України, буде здача інтересів Америки в інших місцях», – зазначив президент.

За словами Зеленського, такі пропозиції є небезпечними сигналами від можливого майбутнього віце-президента США. Однак він додав, що не сприймає їх серйозно, оскільки їх втілення може призвести до ще більшого загострення міжнародної ситуації.

«Для нас це небезпечні сигнали, які походять від потенційного віце-президента... Я не сприймаю слова Венса всерйоз, тому що, якщо це план, то Америка рухатиметься до глобального конфлікту», – підсумував Зеленський.

Що пропонує «мирний план» Трампа?

Незважаючи на те, що сам Дональд Трамп публічно не розкриває деталей свого «мирного плану», його кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс нещодавно зробив кілька припущень щодо можливих ключових положень цієї ініціативи.

Серед основних моментів

  • Лінія бойового зіткнення стане демілітаризованою зоною.
  • Україна зберігає державний суверенітет.
  • Росія отримує гарантії невступу України до НАТО.
  • Відновлення України має профінансувати Європа.

Зеленський вважає ці пропозиції неприйнятними для України та світу, оскільки вони фактично легітимізують російські агресивні дії та змушують Україну платити за закінчення війни власною територією та суверенітетом.

Нагадаємо, саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента (відео).

Теги: президент Україна Володимир Зеленський Дональд Трамп Європа

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