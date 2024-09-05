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«Свідчення справжньої дружби». Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Свідчення справжньої дружби». Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot
Зеленський подякував Президенту Клаусу Йоханнісу, уряду та парламенту Румунії за їхнє рішення надати Україні систему Patriot
фото: Офіс президента України

Зеленський наголосив, що захищаючи людей від російської агресії в Україні, ця система ППО зміцнює також довгострокову безпеку наших партнерів і всього регіону

Рішення Румунії передати Україні власний комплекс ЗРК Patriot - це значний внесок у посилення захисту цивільних та інфраструктури країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в X.

«Я щиро вдячний Президенту Клаусу Йоханнісу, уряду та парламенту Румунії за їхнє рішення надати Україні систему Patriot. Це значний внесок у посилення захисту нашого неба, наших громадян та цивільної інфраструктури від російського ракетного терору, а також сильне свідчення справжньої дружби та стратегічного партнерства між нашими країнами», – наголосив президент України. 

Зеленський також наголосив, що захищаючи людей від російської агресії в Україні, ця система ППО зміцнює також довгострокову безпеку наших партнерів і всього регіону. 

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні однієї з систем ЗРК Patriot. 

Як відомо, влада Румунії ще в червні цього року заявляла про намір передати Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

Раніше коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму 4 мільярди доларів. Перша партія була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються.

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Теги: системи ППО президент Володимир Зеленський закон

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