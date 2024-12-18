Сирський про початок курської операції: У мене не було вибору

За словами головкома, операція в Курські області завадила наступу окупантів на Харків та Суми

Операція на Курщині стала успішною через раптовість. Завдяки їй росіяни не досягнули поставлених цілей на 2024 рік. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde.

«У мене не було вибору, я мав провести цю операцію. Треба було і зірвати наступ на Харків, і трохи розвантажити всі фронти, і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я ухвалив рішення вести цей наступ там, де у ворога було слабке місце, де було дуже мало солдатів для охорони кордону», – каже він.

Головком зазначив, що до Курської області окупантам довелося перекинути значну кількість військових зі своїх кращих бойових частин. У такий спосіб вдалося послабити наступальний потенціал росіян і зменшити інтенсивність атак, за винятком Покровського і Курахівського напрямків.

Нагадаємо, фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині.

Як повідомлялося, північнокорейські сили, що воюють у Курській області РФ, уже втратили кілька сотень військових убитими й пораненими. Зокрема, після значних втрат на Курщині підрозділи Північної Кореї намагаються протидіяти безпілотникам Сил оборони, які ефективно на них полюють.

До слова, інтенсивність російсько-української війни масштабно зростає. Цього року чисельність військ Російської Федерації в Україні зросла на 100 тис.