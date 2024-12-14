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Відключення світла на Львівщині 14 грудня: як діятимуть графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відключення світла на Львівщині 14 грудня: як діятимуть графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак
фото з відкритих джерел

Уточнити свою групу відключень можна на сайті «Львівобленерго»

Сьогодні, 14 грудня, на Львівщині, діятимуть погодинні графіки відключень світла, які передбачають шість черг і 12 підчерг. Про це повідомляє Львівобленерго.

Відключення світла на Львівщині 14 грудня: як діятимуть графіки фото 1

Уточнити свою групу відключень можна на сайті «Львівобленерго».

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, вчора вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: відключення світла війна енергетика електроенергія

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