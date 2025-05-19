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Праворадикал Сіміон, визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Праворадикал Сіміон, визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії
Сіміон програв у виборчій гонці
фото: x.com/georgesimion

Водночас Сіміон заявив, що має намір продовжити «боротьбу за Румунію»

Очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах та записав відповідне відео, передає «Главком».

Він заявив, що разом з прихильниками продовжить роботу за «свободу та великі цінності».

«Ми, можливо, програли битву, але війну ми точно не програємо», – написав політик.

Праворадикал Сіміон, визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії фото 1

«Я хочу привітати мого опонента, Нікушора Дана. Він виграв вибори, і це була воля румунського народу», – заявив Сіміон у відеозверненні.

До цього, після оприлюднення даних екзитполів, які показали перемогу Дана, Сіміон заявив, що не довіряє цим цифрам і проголосив себе новим президентом. Однак після появи офіційних результатів визнав поразку.

Окрім цього, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.

У своїй публікації, де Сіміон оголосив себе президентом Румунії, переплутав прапори. Та використав прапор Чаду замість румунського.

Прапори Румунії та Чаду дуже схожі, але синій колір у прапорі Чаду темніший.

Зауважимо, що незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії.

Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах,

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Теги: Румунія вибори

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