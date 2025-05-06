Вибори в Румунії. Переможець першого туру зробив заяву про постачання зброї Україні

Лідер ультраправого «Альянсу за єдність румунів» отримав у першому турі майже половину голосів

Кандидат у президенти Румунії назвав допомогу Україні «невигідною»

Глава ультраправої партії «Альянс за єдність румунів» та переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон висловився проти постачання Україні зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар політика DW.

Постачання зброї Україні для боротьби з Російською Федерацією Сіміон назвав «невигідним», навівши у приклад Німеччину, Францію, Румунію та Польщу.

Політик наголосив, що деескалація – єдиний шлях до розв’язання війни, пригадавши пропозиції президента США Дональда Трампа.

«Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення. І саме тому маємо досягти припинення вогню. Сподіваємося, що мирні ініціативи Дональда Трампа дадуть результат», – додав він.

Джордже Сіміон попереджав про зовнішній вплив на Румунію з боку Росії, називав «дружбу» між Росією та Німеччиною небезпекою для Румунії. Такі заяви лунали в той час, коли уряд Німеччини очолювала Ангела Меркель.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну політик називав Володимира Путіна воєнним злочинцем і казав, що міжнародних санкцій проти Росії недостатньо, щоби її зупинити. Проте після перемоги у президентських виборах у США Дональда Трампа висловив незгоду з військовою допомогою Україні. Фактично почав повторювати риторику Трампа про потребу мирних переговорів між сторонами, що воюють

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах.Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції. За даними ЦВК, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня.

Згодом стало відомо, що премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку, а його Соціал-демократична партія виходить з правлячої коаліції. Таке ж рішення ухвалила лідерка опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Раніше Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.

До слова, група хакерів NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день першого туру президентських виборів.