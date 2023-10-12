Пошкоджено будинки та припортову зону: наслідки атаки на Одещину (фото)

Внаслідок атаки отримала поранення 88-річна жінка

Ворог вчергове атакував припортову та цивільну інфраструктуру Одещини. Офіс генерального прокурора опублікував фото наслідків.

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«За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

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Слідство встановило, що у ніч на 12 жовтня окупанти здійснили дронову атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав’я. Внаслідок атаки ворога пошкоджено приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.

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Руйнувань також зазнали виробничі та складські приміщення.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.