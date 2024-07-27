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Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського
фото:espreso.tv

Нарендра Моді може приїхати до Києва у серпні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, здійснить офіційний візит в Україну в серпні цього року. Про це повідомляє міжнародний індійський телеканал Wion, посилаючись на кілька неназваних джерел у дипломатичних колах. Згідно з цією інформацією, Моді планує прибути в Україну 23 серпня, напередодні Дня Незалежності.

Цю ж інформацію поширили й російські ЗМІ, що підкреслює важливість і резонанс цієї події. Зазвичай такі високопрофільні візити готуються у секретному режимі, щоб уникнути передчасного розголосу.

 14 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з Нарендрою Моді на полях саміту «Групи семи» (G7) в Італії. Тоді лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і розширення торгівлі, зокрема, в контексті функціонування чорноморського експортного коридору.

Згодом, 9 липня, Нарендра Моді відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Моді закликав до припинення війни в Україні «дипломатичним шляхом». У відповідь на цей візит Володимир Зеленський висловив своє розчарування через соцмережу X.

«Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день»,– маючи на увазі ракетний обстріл України, що стався 8 липня.

Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука для обговорення слів президента Зеленського щодо прем'єр-міністра Моді після його візиту до Росії.
 
 Нагадаємо, що «Неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

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Теги: диктатор президент Володимир Зеленський обстріл путін міністр

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