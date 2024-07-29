29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна важко працювати

29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, День народження Короля Таїланду, Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиніка.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ

І вже у серпні того ж року генерал Валерій Залужний зустрівся зі стратегічним радником з питань розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Представництва НАТО в Україні генерал-майором (у відставці) Майклом Ріпассом. Сторони обговорили плани військового співробітництва між Силами спеціальних операцій Збройних Сил України та Штабом спеціальних операцій НАТО в контексті розширення та поглиблення оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей. Військовослужбовці тактичної групи окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго пройшли оцінювання НАТО.

Восени 2021 року військовослужбовці тактичної групи окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго пройшли оцінювання НАТО та вже могли бути залучені до Сил реагування НАТО.

А наприкінці січня цього року було ухвалено закон № 6302 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву». У ньому визначалася інформація про форми, методи і засоби виконання завдань руху опору, що становить державну таємницю. До державної таємниці парламентарі віднесли питання взаємодії Сил спеціальних операцій ЗСУ з іншими силами і засобами руху опору. Під час організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору в підпорядкування командувача ССО України переходять усі особи, зокрема військовослужбовці та правоохоронці, залучені до проведення таких заходів.

Після початку широкомасштабного вторгнення запрацював офіційний сайт Центру національного спротиву. Головне призначення сайту sprotyv.mod.gov.ua – підтримка та координація всіх, хто бажає боротися за звільнення України від російських військ. Сайт створено Силами спеціальних операцій Збройних Сил України.

День народження Короля Таїланду

Національне свято День народження короля Таїланду з 2017 року відзначається в літній період і приурочене до дати народження короля Маха Ваджіралонгкорна, який народився 28 липня 1952 року. До 2017 дата свята була встановлена в першій декаді грудня, у день народження короля Бхуміболу Адульядея.

У День народження монарха більшість державних установ, банків і підприємств закриваються. Це вихідний день, проте це не стосується більшості магазинів. Вони залишатимуться відкритими для покупців. Особливість дати святкування цієї національної події полягаєв тому, що, якщо День народження короля Таїланду випадає на вихідні, свято переноситься на наступний понеділок, щоб народ міг відпочити і віддати подяку правлячому монархові.

Нинішній король Таїланду Маха Ваджіралонгкорн також відомий як Рама X. Він почав своє правління Таїландом 13 жовтня 2016 року, після смерті його батька короля Бхуміболу. Маха – єдиний син короля Бхуміболу Адульядея і королеви Сірікіт. Його батько керував Таїландом більше 70 років, і в знак поваги новий король дозволив країні, оплакуючи смерть монарха, ще раз відзначити це національне свято в грудні.

У Таїланді не заведено критикувати монархію, це строго суперечить його законам. Народ країни намагається з повагою ставитися до пам’яті своїх королів. Святкування Національного Дня, коли монарх залишив цей світ, а нова дата згідно із законом випадала з періоду, коли могла бути відзначена – тому підтвердження.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

29 липня, світова спільнота відзначає Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Це свято закликає до мирного співіснування різних народностей, поваги до культурної спадщини та традицій інших. Ці гуманістичні ідеї особливо актуальні для України, яка мужньо протистоїть російській агресії та отримує підтримку всього світу.

Втілення ідей соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією може сприяти об'єднанню зусиль у розв'язання глобальних проблем. Українці, які відстоюють свою свободу та незалежність, поділяють цінності цього свята, адже соціокультурне розмаїття підкреслює важливість моральних цінностей кожної особистості.

Дискримінація з боку окупантів продемонструвала світові, що деякі лідери, прагнучи втілити свої імперіалістичні мрії, нехтують людськими життями та міжнародним правом. Такий терор неприпустимий і має бути зупинений.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією нагадує нам про важливість розуміння та прийняття різноманіття культур. Національний розвиток, роблячи культурну спадщину доступною, сприяє мирному співіснуванню.

Як сказала Ліна Костенко, манія величі та комплекс меншовартості – це хвороби, які можуть призвести до негативних наслідків. Тому важливо зберігати рівновагу, не допускати дискримінації та бути відкритими до соціокультурного розмаїття світу.

Яке сьогодні релігійне свято

29 липня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Калиніка, мужнього християнина, який жив у III столітті нашої ери. Народившись у Кілікії (сучасна Туреччина), Калинік з юних років відзначався глибокою вірою та відданістю християнству.

У ті часи Римська імперія активно переслідувала послідовників нової релігії, але Калинік не боявся відкрито сповідувати свою віру. Він проповідував Слово Боже, навертав язичників до християнства та допомагав нужденним. Його діяльність привернула увагу римської влади, яка заарештувала його за звинуваченням у поширенні «небезпечного вчення».

Калиніка піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Але він залишився непохитним у своїй вірі, демонструючи неймовірну силу духу та стійкість. Його катували вогнем, били батогами та кидали до диких звірів, але він не зрікся свого Бога.

Зрештою, римський суддя засудив Калиніка до смертної кари через спалення живцем. Мученика привели на міську площу, де розпалили величезне багаття. Калиніка кинули у вогонь, але, за переказами, полум'я не завдало йому шкоди. Він стояв у вогні, молився та співав псалми, поки його душа не відійшла до Господа.

Свідки цієї дивовижної події були вражені мужністю та вірою Калиніка. Багато хто з них, побачивши його стійкість перед лицем смерті, увірували в Христа. Так, навіть через свою мученицьку смерть, Калинік продовжував навертати людей до християнства.

Церква шанує святого мученика, як приклад непохитної віри, мужності та відданості Богові. Його історія нагадує нам про важливість зберігати вірність своїм переконанням навіть у найважчих випробуваннях.

29 липня віряни звертаються до святого Калиніка з молитвами про зміцнення віри, захист від спокус та допомогу у подоланні життєвих труднощів. Його ім'я стало символом незламності людського духу та перемоги добра над злом.

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Що не можна робити цього дня

Забороняється займатися рукоділлям.

Не можна важко працювати.

Не слід бажати комусь зла, лихословити.

Народні прикмети

Тепла погода з дощем – до великого врожаю грибів.

Туман вранці – до щедрого врожаю зернових.

Тепло зранку – до сонячного дня.

Пам’ятні події 29 липня

1108 – Людовик VI стає королем Франції;

1565 – королева Шотландії Марія Стюарт одружується зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі;

1793 – перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто);

1858 – під тиском Сполучених Штатів Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку;

1874 – британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт;

1907 – створюють Всесвітню організацію скаутського руху;.

1948 – у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 – засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

2005 – астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2022 – на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети – повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Остап, Роман.