Зеленський виразив вдячність Румунії за рішення збивати російські дрони

Зеленський розповів про зустріч із главою МЗС Румунії, яка прибула до Києва із першим візитом

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів зустріч з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Український лідер заявив, що це був перший візит Оани-Сільвії Цої до України після її вступу на посаду міністерки. Зеленський вважає це важливим сигналом підтримки українців.

«Подякував за послідовну допомогу з боку Румунії: військову, політичну, логістичну – і, звичайно, за вагоме посилення нашої ППО. Російські обстріли – це загроза для всього регіону, і цілком справедливе рішення парламенту Румунії збивати ті дрони, які залітають у румунський повітряний простір», – заявив він.

За словами Зеленського, під час зустрічі вони обговорили спільні дії для забезпечення громад від нападів російського загарбника із повітря. Також сторони говорили про безпекову ситуацію, дипломатію, тренування українських військових у Румунії, спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти.

«Є конкретні пропозиції, як посилити звʼязки та безпеку в Чорноморському регіоні», – додав він.

За даними Офісу президента України, також серед інших тем був рух України та Молдови до ЄС і розвиток двосторонніх відносин.

Нагадаємо, упродовж доби президент України провів кілька важливих розмов. Зокрема, вдень він провів нараду із військовим керівництвом щодо ударів по Росії у відповідь на її агресію. Він заслухав доповіді та погодив пріоритети для ударів по РФ.

Також Зеленський говорив з президентом Франції після Емманюелем Макроном. Він дав французькому лідеру «українське бачення» його розмови з президентом США Дональдом Трампом і європейськими партнерами.

Пізніше президент провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили наявні дипломатичні можливості, значення Євросоюза у питанні реконструкції України після війни та інші питання.