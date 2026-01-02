Головна Країна Політика
Зеленський анонсував необхідні зміни в Силах оборони України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський анонсував необхідні зміни в Силах оборони України
Зеленський анонсував роботу над змінами в Силах оборони України
фото: Zelenskiy / Official

Президент України розповів про пріоритети в обороні України

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Павла Паліси щодо підготовки до зустрічей із радниками з безпеки та роботи Коаліції охочих. Також обговорювалася модернізація військової освіти з урахуванням досвіду повномасштабної війни.

«Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки», – написав Зеленський.

«Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють», – додав Зеленський.

Президент України наголосив, що освітній процес та підготовка офіцерів мають базуватися на реальному досвіді оборони України.

Він також підписав нові укази про відзначення державними нагородами українських воїнів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

За словами Зеленського, він також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити та представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент Україна

