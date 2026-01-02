Буданов – ключ до переговорів України зі США? Аналіз NYT

Видання наголошує, що Буданов має міцні зв'язки зі США, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Дональда Трампа

Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова новим головою Офісу президента. Ця посада залишалася вакантною протягом декількох тижнів після відставки Андрія Єрмака через корупційний скандал. The New York Times аналізує, чим може бути корисним призначення Буданова, передає «Главком».

«Призначення 39-річного Буданова переводить одного з найвідоміших генералів України на політичну посаду в той момент, коли країна починає обговорювати можливість проведення виборів у разі досягнення перемир'я з Москвою. Воно також усуває з посади відомого керівника розвідки, що спричиняє потрясіння у керівництві розвідки України. Буданов розглядався як потенційний конкурент Зеленського, оскільки США і РФ закликають до проведення виборів в Україні. Членство в президентській адміністрації може ускладнити будь-яку спробу Буданова балотуватися на посаду президента», – йдеться у матеріалі.

Видання наголошує, що Буданов має міцні зв'язки зі США, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Дональда Трампа. Він пройшов підготовку в рамках програми, що підтримується ЦРУ, а після того, як був поранений під час бойових дій на сході України, отримав лікування у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда в штаті Меріленд, що є рідкісним випадком для українського солдата.

«У 2020 році Зеленський призначив Буданова головою військової розвідки. На той час, у віці лише 34 років, він уже мав репутацію сміливого організатора таємних операцій, які іноді виходили за межі того, що було прийнятним для керівництва України та її західних союзників. Під його керівництвом військова розвідка, відома як ГУР, здійснювала вбивства та диверсії за лінією фронту, в тому числі на території Росії», – додає The New York Times.

Згодом очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента. Він наголосив, що нова посада – це честь і відповідальність, а також пообіцяв продовжувати роботу над критично важливими питаннями стратегічної безпеки України, захищати державу та працювати задля справедливого миру.