Зустріч Путіна з Трампом: названо попередню дату

Зустріч Путіна і Трампа може відбутися наступного тижня

Низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомляють, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня. Про це повідомляє «Главком».

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що на наступному тижні може відбутися зустріч Путіна та Трампа. Підготовка до переговорів триває.

За словами Ушакова, наступний тиждень є орієнтиром для зустрічі, однак скільки саме часу триватиме підготовка він не зазначив.

Як відомо, президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Кремлівський очільник стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.