Хто замінить Буданова? Зеленський назвав нового очільника ГУР

Іващенко зустрівся з президентом

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Нарада з Олегом Іващенком. Передусім як керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати», – написав Зеленський.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зокрема, глава держави подякував СЗР за роботу: «Аналогічно діємо і щодо російського воєнного виробництва: що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію».

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав: «Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Згодом очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента. Він наголосив, що нова посада – це честь і відповідальність, а також пообіцяв продовжувати роботу над критично важливими питаннями стратегічної безпеки України, захищати державу та працювати задля справедливого миру.