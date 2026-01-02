Головна Країна Політика
Зеленський повідомив про зміну очільника Держприкордонслужби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ
Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України

Сьогодні, 2 січня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про діяльність Державної прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Вдячний за чітку роботу всієї системи МВС. Окремо обговорили сьогодні питання діяльності Державної прикордонної служби України. Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення», – написав президент.

Зеленський повідомив про зміну очільника Держприкордонслужби фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський наголосив: «Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

